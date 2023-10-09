Başbakan duyurdu: Eşimin ailesi Gazze’de mahsur kaldı

Sözcü'de yer alan habere göre İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin İskoçya’da yaşayan annesiyle babasının, İsrail ve Gazze’deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze’de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını aktardı.



İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetti.



“GAZZE’DE SIKIŞIP KALDILAR”



Yusuf, “Pek çok kişinin bildiği üzere eşim Filistinli. Annesi ve babası, Dundee’de, İskoçya’da yaşıyorlar. Gazze’de bulundular ve korkarım ki şu anda Gazze’de sıkışıp kaldılar.” ifadesini kullandı.



Kayınvalidesi ve kayınpederinin hayatta kalıp kalamayacağı endişesini taşıdıklarını söyleyen Yusuf, duydukları endişe ve üzüntü nedeniyle “geceleri gözlerine uyku girmediğini” dile getirdi.



NE OLMUŞTU?



Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.



Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



İsrail güçleri 7 Ekim’den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.



İsrail basınında, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 800’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.