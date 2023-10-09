Samanyolu Haber /Spor / A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella ile ilk antrenmanına çıktı /09 Ekim 2023 22:40

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella ile ilk antrenmanına çıktı

EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynayacağı maça hazırlanan A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktör Vincenzo Montella ile ilk antrenmanına çıktı.

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Sözcü'de yer alan habere göre A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde 12 Ekim’de Hırvatistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ilk kez teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.

EĞLENCELİ BAŞLADI

İdman öncesinde milliler, teknik heyetle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından teknik direktör Montella, oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı. İtalyan çalıştırıcının, toplantının ardından oyuncuların oluşturduğu koridordan geçmesi eğlenceli anlara sahne oldu. A Milli Takım’da ilk kez yer alan 3 oyuncu da aynı koridordan geçerek renkli görüntüler oluşturdu.



Orkun Kökçü ve Yusuf Sarı’nın hafif sakatlıkları, Rıdvan Yılmaz’ın ise seyahat programı nedeniyle yer almadığı idman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı.

Futbolcuların istasyon çalışmasının ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Milliler, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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