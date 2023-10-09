Gazze’de sevindiren kurtuluş

Sözcü'de yer alan habere göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı.



Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu. Karşılıklı saldırılar devam ederken çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı.



İsrail cephesinden Gazze'de yaşayan sivillere yönelik “bölgeyi terk etme” çağrıları yapılırken Başbakan Binyamin Netanyahu artık bir savaşın içinde olduklarını vurgularken Hamas'a verilecek yanıtın çok sert olacağını, Orta Doğu'nun tamamen değişeceğini söyledi.



İsrail’in saldırılarında bir binanın enkazı altında kalan 6 aylık Sema El Mısri isimli bebek, Filistin Sivil Savunma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ olarak kurtarıldı.



Minik bebeğin sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alındığı belirtildi. Aynı binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurmuştu. Gazze şehir merkezindeki birçok dükkan ve bina yıkılmıştı.