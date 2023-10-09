Emlak GYO’nun projesi iptal

“Sevgili İstanbullular size güzel bir haberim var. Aşağıdaki arazi Demirören Holding’in kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası’na devredilmiştir. Devirden sonra Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından lüks konut projesi başlatılan arazi bilindiği üzere bölgedeki en önemli yeşil alandır. Güzel haberden önce küçük bir bilgi: Bu alan 29 Mart 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘rezerv yapı alanı’ olarak ilan edildi ve 26 futbol sahası büyüklüğündeki alan yapılaşmaya açıldı. Bu plan vatandaşlarımız tarafından açılan davalarla iptal edildi. 29 Mayıs 2023 tarihinde ÇŞİDB tarafından yapılan plan değişikliği ile alan yine rezerv yapı alanı olarak tanımlandı. Böylelikle bölgede plan yapma yetkisi Büyükşehir Belediye’mizden Bakanlığa aktarılmak istendi. İBB olarak 29 Mayıs 2023 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama planına karşı iptal davası açtık.





Şimdi güzel haber, açtığımız davaya bakan yetkili mahkeme yaptığı inceleme sonucunda: Bir alanın rezerv yapı alanı ilan edilebilmesi için kentsel dönüşüm açısından 6306 sayılı kanunda belirtilen niteliğe sahip olması gerektiği, alanın rezerv alan olarak ayrılmasının bilimsel olarak mümkün olmadığı, dava konusu alanda yapılaşma ile yeraltına sızan su miktarında ve yeraltı suyu seviyesinde azalmalar görülebileceği, suların yeraltına sızmamasının hidrolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyeceği, alanın bir kısmının taşkın riski alanı içerisinde kaldığı, rezerv yapı alanı ilan edilmesinin taşkın ve benzeri afetler için katkı sağlayacağı, hususlarını tespit ederek ilgili plan değişikliğini (yani arazinin rezerv yapı alanı yapılmasını) iptal etmiştir.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, yargıya taşınan Eyüpsultan’daki 26 futbol sahası büyüklüğündeki alana ilişkin proje hakkında açıklama yaptı.Araziyi, Demirören Holding kredi borcu nedeniyle Ziraat Bankası’na devretmişti.Bold Medya'da yer alan habere göre Gökçe, Emlak GYO tarafından rezerv yapı alanı ilan edilmek istenen alana ilişkin projenin iptal edildiğini duyurdu. Gökçe’nin yaptığı paylaşım şöyle:Bu emsal karar ile hem bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde ettik, hem de vatandaşlarımızı afet riski ile karşı karşıya bırakan bir düzenlemenin hayata geçmesini engelledik. İstanbul’umuzun güzelliklerini korumak için emek veren tüm arkadaşlarımızı ve hukukçuları tebrik ediyor; İstanbullulara doğal varlığımızın rant iştahıyla yok edilmediği, doğal, ekolojik zenginliğimizin korunduğu, herkesin tertemiz nefes alabildiği güzel günler diliyorum.”