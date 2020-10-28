Samanyolu Haber /Dünya / Başbakanın ve bakanların maaşından yüzde 20 koronavirüs kesintisi /28 Ekim 2020 00:06

Başbakanın ve bakanların maaşından yüzde 20 koronavirüs kesintisi

Koronavirüs salgını nedeniyle Yeni Zelanda Başbakanının ve bakanların maaşlarından 6 ay boyunca yüzde 20 kesinti yapılacağı ifade edildi.

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19’un ekonomik etkileri yüzünden kendi ve bakanların maaşlarından 6 ay boyunca yüzde 20 kesinti yapılacağını açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Kovid-19’un ekonomik etkileri üzerine bir basın açıklaması yaptı. Ardern, bir çok vatandaşının süreçte işini kaybederek devlet desteğine muhtaç kaldığını söyledi.

Bir dizi önlemler açıklayan Ardern: “Ben, bakanlar ve kamu hizmet müdürleri, önümüzdeki 6 ay boyunca maaşımızı yüzde 20’sinin kesilmesine karar verdik” dedi.

Ardern hükumet olarak, pandemiyle ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarının maaşlarında kesintiye gitme teklifinde bulunmayacaklarını açıkladı.

Geçen hafta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına 3 asgari ücret tutarında zam yapıldı.
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