Samanyolu Haber /Gündem / Başkent cinayetlerle sarsıldı: Bir evde dördü çocuk 6 kişi ölü bulundu /07 Mart 2024 20:33

Başkent cinayetlerle sarsıldı: Bir evde dördü çocuk 6 kişi ölü bulundu

Kanada’nın başkenti Ottava’da bir evde dördü çocuk 6 kişinin cesedi bulundu. Cinayetler, “şehrin tarihindeki en şoke edici şiddet olaylarından biri" olarak nitelendi.

SHABER3.COM

Kanada’nın başkenti Ottava’da gece saatlerinde polis, yapılan acil çağrı sonrası bir evde 6 kişinin cesedini buldu.

Cinayet olarak değerlendirilen olayda cesetlerin bulunduğu evin, Ottava’nın merkezinin yaklaşık 17 kilometre güneybatısındaki Barrhaven banliyösünde yer aldığı belirtildi.

Dört çocuk ve iki yetişkinin cesedini bulan Ottava polisi yaptığı açıklamada bir kişinin tutuklandığını belirtti.

Polis açıklamasında aynı bölgede bir kişinin ciddi ancak hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kamu güvenliğine yönelik bir tehdit olmadığını açıklayan polis, soruşturmanın “trajik ve karışık” olduğunu ifade etti.

Cesetlerin kimlikleri açıklanmazken çocuklar ile yetişkinlerin akrabalık bağları olup olmadığı da netleşmedi. Polis bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Ottava Belediye Başkanı Mark Sutcliffe, cinayetleri “şehrin tarihindeki en şoke edici şiddet olaylarından biri” olarak niteledi.

Polisin ilerleyen saatlerde detaylı bilgilendirme yapması bekleniyor.

Toplu katliamların nadir görüldüğü Kanada’nın ‘sakin başkenti’ Ottava’da 2022 yılında 15, 2023 yılında ise 14 cinayet işlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başkent cinayetlerle sarsıldı: Bir evde dördü çocuk... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:18