Samanyolu Haber /Gündem / İncirlikte Neler Oldu? Tümgeneral mahkemeden neden kaçırılıyor? /07 Mart 2024 19:56

İncirlikte Neler Oldu? Tümgeneral mahkemeden neden kaçırılıyor?

15 Temmuz'a ilişkin gerçekleri aydınlatmak , yargılananların savunmaları kamuoyuna yansıtmak için bazı havacı subaylar yeni bir YOU TUBE kanalı kurdu.

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15 Temmuz'a ilişkin kamuoyuna yansıtılan tek taraflı bilgiler haricinde, madalyonun öteki yüzü, yani sanık savunmalarına dair gerçekler, bugüne dek kamuoyuna yansıtılmadı. 

Gerçekleri aydınlatmak ve yargılananların savunmalarında anlattıkları detayları,  kamuoyuna yansıtmak için bazı havacı subaylar yeni bir YOU TUBE kanalı kurdu.  '15 Temmuz'a İlişkin Bunları Biliyor Muydunuz?' serisinin ilk videosunda 
İncirlik 10 Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın mahkemeye sunduğu, gerçekleri gün yüzüne çıkaran savunması aktarıldı 

Belli aralıklarla yayımlanacak video serisi için  YouTube hesabımızdan takip edebilirsiniz. 




İncirlik Üs Komutanı Bekir Ercan Van mahkemede çok önemli bir tanığın ismi verdi. 


2016 yılında Tümgeneral rütbesi ile hava kuvvetleri harekat başkanı  olarak görev yapan İsmail Güneykaya, 15 Temmuz'dan 2-3 ay önce İncirlik Üs Komutanı Bekir Ercan Van'ı arayıp; Türkiye'nin orta noktasında 2 Tanker uçağı ile 24 saat esasına göre uçacak şekilde uçak, pilot ve yakıt ikmal operatörü durumunu çalışın diyor. Sonrasında yapılan çalışma Outlook üzerinden gizli gizlilik derecesiyle Güneykaya'ya yollanıyor.

Sonra Güneykaya 14 Temmuz 2016 Perşembe günü, sabah saat 10:30'da Van generali arıyor ve kripto telefondan; "HAFTASONU ÖZEL BIR TERÖRLE MÜCADELE HAREKATI OLABILIR, BU BILGI SENDE KALSIN, KIMSEYLE PAYLAŞMA, FILO KOMUTANINI SADECE UÇUŞ EKIPLERIYLE ILGILI BILGILENDIR" diyor.

Bu beyanları Bekir Ercan Van mahkeme boyunca ısrarla tekrar ediyor. Bu outlook yoluyla attığım çalışmayı, 14 Temmuz günü Güneykaya ile kriptolu telefon konuşma kayıtlarımızı mahkemeye getirin diyor. Bu kayıtları bir türlü getirmiyorlar. 

Normalde Güneykaya mahkemede Tanık sıfatıyla ifadesi alınacaklar listesinde. Van, General Güneykaya geldiğinde bunları yüzüne soracağım diyor. Güneykaya'yı ifade gününden birkaç gün önce tanık listesinden çıkarıyorlar.

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