Samanyolu Haber /Gündem / Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim... /22 Mart 2022 12:05

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Furkan Vakfı gönüllülerine yönelik yeni polis şiddetine tepki görmeye devam ediyor

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Yeni Asya Gazetesi Baş yazarı Kazım Güleçyüz You Tube kanalında Furkan Vakfı gönüllülerine yönelik polis şiddetini yorumladı. Olayları Türkiye’nin AKP iktidarı eliyle ve tek adam rejimiyle ne hale getirildiğini bir defa daha gözler önüne seren düşündürücü kareler olarak niteleyen Güleçyüz “Başörtüsü yasağını kaldırdık” diye övünen ve birçok kişinin bu gerekçeyle oy verdiği bir iktidarın döneminde  yaşadığına dikkat çekti

Türkiye'nin Başörtülü hanımların başörtülü hâkimler tarafından yargılanarak tutuklandığı ve bazılarının bebekleriyle beraber, başörtülü gardiyanların nezaretinde demir parmaklıkların arkasına konulduğu bir ülke haline geldiğini söyleyen Güleçyüz ' Bu hanımlar içinde öğretmen Halime Gülsu ve Kur’an kursu hocası Nesrin Gençosman gibi, genç yaşta atıldıkları zindanlardan, tabutta cenazeleri çıkanlar oldu' dedi .
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Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

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