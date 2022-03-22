Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Yeni Asya Gazetesi Baş yazarı Kazım Güleçyüz You Tube kanalında Furkan Vakfı gönüllülerine yönelik polis şiddetini yorumladı. Olayları Türkiye’nin AKP iktidarı eliyle ve tek adam rejimiyle ne hale getirildiğini bir defa daha gözler önüne seren düşündürücü kareler olarak niteleyen Güleçyüz “Başörtüsü yasağını kaldırdık” diye övünen ve birçok kişinin bu gerekçeyle oy verdiği bir iktidarın döneminde yaşadığına dikkat çekti



