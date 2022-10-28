Samanyolu Haber /Gündem / Başsavcılık Fincancı'nın TTB başkanlığından alınmasını istedi /28 Ekim 2022 09:54

Başsavcılık Fincancı'nın TTB başkanlığından alınmasını istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve merkez yönetiminin görevden alınması için davaname hazırladı.

SHABER3.COM

Çarşamba sabahı “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı dün akşam tutuklandı.

Fincancı ifadesinde, canlı yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile bağlantısını bilmediğini, kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorumunun ise bir ön değerlendirme olduğunu savundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve merkez yönetiminin görevden alınması için davaname hazırladı.

TTB Merkez Konseyi şu isimlerden oluşuyor: Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. Vedat Bulut, Dr. Alican Bahadır, Dr. Ahmet Karer Yurtdaş, Dr. Adalet Çıbık, Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük, Dr. Onur Naci Karahancı, Dr. Nursel Şahin, Dr. Aydın Şirin.

Dün bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için “hazırlık” yaptıklarını söylemişti.

DAVANAME NEDİR?
Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başsavcılık Fincancı'nın TTB başkanlığından alınmasını... Sonraki Haber >>

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:31