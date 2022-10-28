Başsavcılık Fincancı'nın TTB başkanlığından alınmasını istedi

Çarşamba sabahı “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı dün akşam tutuklandı.







Fincancı ifadesinde, canlı yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile bağlantısını bilmediğini, kimyasal, toksik ve zehirli gazlarla ilgili yorumunun ise bir ön değerlendirme olduğunu savundu.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve merkez yönetiminin görevden alınması için davaname hazırladı.





TTB Merkez Konseyi şu isimlerden oluşuyor: Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. Vedat Bulut, Dr. Alican Bahadır, Dr. Ahmet Karer Yurtdaş, Dr. Adalet Çıbık, Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük, Dr. Onur Naci Karahancı, Dr. Nursel Şahin, Dr. Aydın Şirin.





Dün bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği için “hazırlık” yaptıklarını söylemişti.





DAVANAME NEDİR?

Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.