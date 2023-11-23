Batan gemiden son yardım çağrısı: Ereğli pilot, benim işim bitti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'daki fırtına nedeniyle batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmaları, 5'inci gününde sürüyor. Çalışmalar kapsamında, kayıp 12 denizciden ikisinin cansız bedenlerine ulaşılabildi.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre bu arada geminin telsizinden yapılan son yardım çağrısını, başka bir geminin personelinin telefonla kayda aldığı ortaya çıktı. Kafkametler’in telsiz çağrısında “Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına” dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.



Kafkametler’in yardım çağrısının ardından bir başka gemiden yapılan telsiz konuşmasında, “Mendirek dışında askeri taraftalar, köprü üstünü terk etmiş durumdalar. Şu an yardım edilemiyor. Römorkörler kendilerini korumaya çalışıyorlar. O yüzden de römorkörler çıkamıyorlar” ifadeleri yer aldı.