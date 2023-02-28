Batman taraftarı da “Hükümet istifa” dedi

Hükümet istifa tribün protestolarına bir takım daha katıldı. Tribünlerden yayılan ‘hükümet istifa’ sesleri tüm ülkeye yayılmaya devam ediyor. TRT KURDI'den canlı yayınlanan Batman Petrolspor- Siirtspor hazırlık maçında tribünler ‘hükümet istifa’ diye haykırdı. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlarını Batman Petrolspor taraftarları takip etti.





Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen, yetersizlikler sebebiyle felakete dönüşen deprem afetinde zarar gören depremzedelere yardım amacıyla bugün Batman Petrolspor ile Siirtspor arasında bir dostluk maçı oynandı. TRT KURDI'den canlı yayınlanan maçta Batmanlı taraftarlar da 'hükümet istifa' sloganları attılar.





TRİBÜNLER AYAKTA

Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçında hiç susmadan “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.





Aynı dakikalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya paylaşımlarında futbol müsabakalarının seyircisiz oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Bahçeli Karagümrükspor'a üye olmuş adı geçen klüpte "hoşgeldiniz" demişti.





Kayseri İl Güvenlik Kararı gerekçesiyle Spor Toto Süper Lig 24. hafta Kayserispor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı duyurulmuştu.