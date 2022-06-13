Samanyolu Haber /Gündem / Bayraktar konuştu Küçük rahatsız oldu: 'Sessiz kalsa daha iyi olur' /13 Haziran 2022 13:37

Bayraktar konuştu Küçük rahatsız oldu: 'Sessiz kalsa daha iyi olur'

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık operasyonuyla ilgili çıkışlarından rahatsız oldu. "17/25 Aralık birçok seçimle millet nezdinde zaten aklanmıştır" diyen Küçük, Bayraktar'a da aba altından sopa gösterdi. "Sessiz kalmasının daha iyi olacağını" dile getirdi.

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17-25 Aralık operasyonundan sonra ‘her şeyi Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yaptığını‘ söyleyerek istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 'aklanmak' istediği yönündeki çıkışları, AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ü rahatsız etti.

Bayraktar'ın son olarak Sözcü gazetesine verdiği röportaj üzerinden 17-25 Aralık operasyonunu köşesine taşıyan Küçük, "Sessiz kalsa daha iyi ama nedense Erdoğan Bayraktar sürekli aklanmaktan, temiz isim bırakmaktan bahsediyor. Bana göre Erdoğan Bey yanlış bir strateji izliyor" dedi.

Muhalefetin amacının yolsuzlukla mücadele olmadığını ve asıl amacın Erdoğan'ı iktidardan indirmek olduğunu ileri süren Küçük hukuku bir kenara bıraktı ve 17/25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun millet nezdinde seçimlerle aklandığını ileri sürdü. 
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