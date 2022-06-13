Dostum Katar'dan Türkiye'ye çelme: Doğal gaz ihalesini Fransız'a verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostum diye hitap ettiği Katar yönetimi doğal gaz ihalesinde yine Fransızları tercih etti.





Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa ülkeleri Orta Doğu'daki doğal gaz kaynaklarına göz dikmişti.





Bazı kaynaklar, Katar ve İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını gündeme getirmişti.





Katar, dünyanın en büyük doğal gaz çıkartma ihalesini Fransız Total şirketine verdi.





Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, "North Field East (NFE) projesinin ilk yabancı ortağı olarak Total Energies şirketini seçmekten büyük memnunluk duyuyoruz.” dedi.





Total Energies Genel Müdürü Patrick Pouyanné ise Katar’ın ulusal enerji şirketi ile yapılan ortak anlaşması uyarınca çıkartılacak doğal gazın yüzde 6,25’ini kontrol edeceklerini duyurdu.





Dünyanın en büyük doğal gaz damarı olarak bilinen ve Katar’ın İran ile paylaştığı “North Field”, dünyadaki tüm doğal gaz kaynaklarının yüzde 10’unu teşkil ediyor.





Bu doğal gaz çıkarma projesinin ileride daha da genişletilmesi öngörülüyor.





Exxon Mobil, Shell ve ConocoPhillips gibi şirketler Katar ile bu alanda işbirliği yapabilmek için mücadele veriyor.





Katar’a göre 28 milyar dolara mal olacak ve üretimi yüzde 60 artırması beklenen projenin diğer kısımları da 2027 yılına kadar tamamlandığında yabancı doğal gaz ve petrol arama şirketlerinin payı yüzde 25’e çıkacak.