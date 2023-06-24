Samanyolu Haber /Gündem / Bayram trafiği TEM'i tıkandı, Ankara istikametinde trafik durdu /24 Haziran 2023 10:56

Bayram trafiği TEM'i tıkandı, Ankara istikametinde trafik durdu

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Trafiğin durma noktasına geldiği bölgelerde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor.

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Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan, İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatili yoğunluğu başladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100’ün Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği bölgelerde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor.

EMNİYET EKİPLERİ UYARDI

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Akıcı trafik yoğunluğunun bayramın 1'nci gününe kadar sürmesi bekleniyor.
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