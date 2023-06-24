Hilal Kaplan'ın evlendiği Emre Efser'in eski eşi 'nedamet' getirdi

Bundan sonra çocuğum ile birlikte huzurlu bir hayat sürmek istiyorum. Kamuoyuna duyurulur.









Geçtiğimiz aylarda, Sabah gazetesi yazarı ve TRT yönetim kurulu üyesi Hilal Kaplan’ın Emre Efser’le dünya evine girdiği ortaya çıkmıştı. Çiftin evliliği günlerce Twitter’da gündem olmuştu.O süreçte Efser’in eski eşi Asuman Karaca evliliğin gündem olmasıyla çifte sosyal medya hesabından suçlamalarda bulunmuştu.Karaca, suçlamalarından iki ay sonra geri adım attı. Çift hakkında attığı tweetleri sildi. Ve sonrasında Kaplan’dan özür dileyen tweetler paylaştı. Karaca şu ifadeleri kullandı:1) Son iki ayda çok düşündüm ve bu konu ile ilgili son kez konuşmaya karar verdim. Bunları vicdanım hariç kimsenin baskısı ile yazmıyorum. Zaten böyle biri olmadığımı herkes anlamıştır.Eski eşim Emre Efser’in yeniden evlendiğini duyunca o anlık öfke ile Hilâl Kaplan’a haksız suçlamalarda bulundum. Emre’ye olan hırsımı ondan çıkardım. Yaptıklarım için kendisinden özür diliyor ve helallik istiyorum.