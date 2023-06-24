Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın sadece bir günlük Saray masrafı: 14 milyon TL /24 Haziran 2023 10:48

Erdoğan'ın sadece bir günlük Saray masrafı: 14 milyon TL

Birbiri ardına yayımlanan tasarruf genelgelerine uymamayı alışkanlık haline getiren ve bütçe ödeneklerinin genellikle üstüne çıkarak yılı tamamlayan kamu idareleri arasında Cumhurbaşkanlığı da yer alıyor.

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Ekonomideki olumsuz gelişmeler nedeniyle “enerji ve personel harcamaları”nı bahane ederek geçen yıl ek bütçe yapmak zorunda kalan Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yılı ödenek toplamı 4 milyar TL’ye çıktı. Ek bütçeden gelen ödenekle bütçesini arttıran Cumhurbaşkanlığı’na bu miktar da yetmedi.

Yıl sonu ödeneği 5 milyar 614 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı bunun 5 milyar 363 milyon lirasını harcadı. Böylelikle 2021’de 10 milyon lira dolayında hesaplanan günlük ortalama harcama tutarı yüzde 40 artarak 14 milyon 694 bin TL oldu. Ödeneğini katlayan harcamalar yapan genel bütçeli idareler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı da yer aldı. Bakanlık 27 milyar TL’lik ödeneğine karşın 48 milyar TL, İletişim Başkanlığı 816 milyon TL’lik ödeneğine karşın 1 milyar 969 milyon TL harcama yaptı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, özel bütçeli idareler arasında da yer alan kurumların da harcama alışkanlıkları değişmedi. Garantili projelerin ödemelerinin yapıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne de  85 milyar TL’lik bütçesi yetmedi ve yıl sonu harcama tutarı 136 milyar TL’ye fırladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 38 milyar TL’lik bütçesine karşın 53 milyar TL harcadı.

KARARTMA SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 faaliyet raporunda da bütçeden yardım yapılan dernek ve vakıfların isimleri açıklanmadı. Raporda yer alan bilgilere göre dernek, vakıf ve diğer kuruluşlara 2022 yılında toplam 1 milyar 404 milyon lira cari transfer yapıldı. 547 milyon lira ile en yüksek yardımı yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, 339 milyon TL ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, 303 milyon lira ile de Sağlık Bakanlığı izledi. Ayrıca bu kuruluşlara yardım amacıyla 362 milyon liralık da sermaye transferi yapıldı. En yüksek transfer 200 milyon lira ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden yapıldı.
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