Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı bugün /24 Haziran 2023 10:43

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı bugün

Meral Akşener’in tek aday olması beklenen İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı başladı.

SHABER3.COM

İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı başladı. “Rotamız net, pusulamız millet” sloganıyla yapılan kongrede genel başkan ve genel idare kurulu seçimi yapılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tek aday olması beklenen kongrede partinin genel idare kurulunda kapsamlı bir yenilenme bekleniyor. Akşener’in kurultay konuşmasında önemli mesajlar vereceği ifade edilirken genel seçimlerdeki ittifak stratejisinin devamına ilişkin net bir tutum ortaya koyması bekleniyor.

PARTİ YÖNETİMİ BLOK LİSTE İLE SEÇİLECEK

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İYİ Parti kongresinde 50 kişiden oluşan Genel İdare Kurulu ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu, blok liste ile seçilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı bugün Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:26:54