Samanyolu Haber /Gündem / Bayramda 24 ton ciğer yediler /13 Nisan 2024 13:18

Bayramda 24 ton ciğer yediler

Diyarbakır'ın coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan ve porsiyonu 300 liradan satılan ‘ciğer kebabı’, Ramazan Bayramı’nın 3 gününde 24 ton tüketildi.

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Diyarbakır'da coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alan ‘ciğer kebabı’, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisiyle, Ramazan Bayramı’nın 3 gününde 24 ton tüketildi.

Porsiyonu 300 liradan satılan kebabın temininde sıkıntı çekilmediğini ifade eden Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası (DİLTO) Başkanı Haşim Elkaan, geçen yıl aynı dönemde 13 ton tüketildiğini söyleyerek, “Geçen yıl 6 Şubat’ta yaşadığımız depremden milletimizin etkilemesiyle, yine Ramazan Bayramı’nda ortalama günlük 4 tona yakın bir ciğer tüketimi oldu. Ancak bu yıl inanılmaz derecede. Bu Ramazan Bayramı’nda, iğne atılsa yere düşmeyecek misali yerimiz kalmadı. Onun için günlük tüketim ortalama 7- 8 tona ulaştı. 3 günde 24 ton tükettik” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’ten kenti gezmeye gelen Savaş Barış, Diyarbakır’da yenen ciğerin farklı olduğunu ifade ederek, “Ben Gaziantepliyim. Yıllardır Diyarbakır’a gelir, ciğeri Diyarbakır’da yeriz. Biz Anteplilerin ciğeri de meşhurdur, ciğer kebabı. Fakat Diyarbakır’da ciğer yedikten sonra Türkiye’nin başka bir yerinde ciğer yiyemezsiniz. Ciğerin tek memleketi Diyarbakır, aşırı düzeyde bir yoğunluk var ve halen lezzetli bir şekilde kebapları devam ediyor” dedi.
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