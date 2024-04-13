Türkler'in iltica başvuru sayısında patlama





Eurostat verilerine göre, 2023 yılında, AB'ye ilk kez sığınma başvurusunda bulunan Suriyelilerin sayısı 131 binden 183 bine yükseldi. Suriyelilerin AB'ye ilk kez sığınma başvurusunda bulunanların toplamı içindeki payı yüzden 15,1'den yüzde 17,5'e yükseldi.

2023 yılında, AB ülkelerinde uluslararası koruma için ilk kez sığınma başvurusunda bulunan kişilerin sayısı yüzde 20,1 artışla 1 milyon 48 bin 880 kişi oldu. Bu kişillerin yüzde 31.4'ü (329.035) Almanya'ya tercih etti. Bunu İspanya (160 bin 460), Fransa (145 bin 95) ve İtalya (130 bin 565) takip etti.Avrupa Birliği'nin İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre en çok ilk sığınma başvurusunu Suriyeliler, Afganlar, Türkler, Venezuelalılar ve Kolombiyalılar yaptı. Bu 5 ülkenin vatandaşları 2023'te AB ülkelerine ilk kez sığınma başvurusunda bulunanların neredeyse yarısını (yüzde 48) oluşturdu.2023'te 100 bin 935 Afgan AB'yı ilk kez iltica başvurusunda bulunurken, Türkler 89 bin 970 ile üçüncü sırada yer aldı. Venezuela'dan 67 bin 85 ve Kolombiya'dan 62 bin 15 başvuru gerçekleşti.2022 ile karşılaştırıldığında ilk kez yapılan iltica başvurusunda en büyük artış 51 bin 245 ile Suriyelilerde gözlemlendi. Bunu 41 bin 370 ile Türkler izledi. Buna karşılık, sığınmacıların sayısı en çok Hindistan (17 bin 400), Afganistan (12 bin 915) ve Ukrayna (12 bin 70) vatandaşları arasında azaldı.2021 yılında Türkiye 20 bin 315 ilk başvuru sayısı ile Suriye, Afganistan, Irak ve Pakistan’ın ardından beşinci sırada yer almıştı. 2022 yılında Türkiye 48 bin 615 başvuru ile dördüncü sırada yer almıştı.Türkiye'den AB ülkelerine ilk kez sığınma başvurusu yapanların oranı 2021'den 2022'ye yüzde 139.31, 2022'den 2023'e yüzde 85.07 artış gösterdi.Türkler, 2023 yılında en çok iltica başvurusunu Almanya'ya yaptı. bu ülkeye sığınma başvurusunda bulunan Türk sayısı 61 bin 180 oldu. Fransa'ya 9 bin 975, Avusturya'ya bin 655, Hollanda'ya 2 bin 865, Belçika'ya 2 bin 400 Türk ilk kez iltica başvurusu gerçekleştirdi.