Bazen aklımı kaçıracak gibi oluyorum

İstanbul Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran şarkıcı Rober Hatemo aylar sonra evinden çıktığını söyleyerek şunları kaydetti: “Bazen de aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Spor yaparak kendimi rahatlatıyorum. Şarkımı salgından dolayı çıkaramıyorum..”





Ünlü şarkıcı muhabirlerin “Yatırımınız var mı?” sorusuna, “Bir yazlığım ve arsam var. Böyle devam ederse zaten ikisinden biri gidecek." diye cevap verdi.





Nişantaşı'nda gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Hatemo, "İki yıl aradan sonra Nişantaşı'na geldim. Gördüğüm kalabalık karşısında şok geçiriyorum. Çok ayıp ya! Uzun bir aradan sonra evden mecburen çıkmak zorunda kaldım. Kalabalık yüzünden yolumu şaşırdım resmen." şeklinde konuştu.