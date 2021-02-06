Samanyolu Haber /Dünya / Obama çifti film yapımcısı oldu /06 Şubat 2021 21:19

Obama çifti film yapımcısı oldu

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından kurulan "Supreme Ground Productions" isimli şirket 6 yeni projede Netflix ile birlikte çalışacak.

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2018 yılında Netflix'le bir içerik anlaşması imzalayan Obama çiftinin projeleri belli oldu. Barack-Michelle Obama çifti yapım şirketleri Higher Ground Productions aracılığıyla 2 dizi, 4 yeni filmin hazırlıklarını sürdürüyor.

Dizilerden Firekeeper's Daughter, Angeline Boulley'in henüz piyasaya çıkmayan yeni romanından uyarlanacak. 

18 yaşındaki Kızılderi halkına mensup genç bir kadın, bir polis soruşturmasına yardım etmek için kendi insanlarının içinde gizli bir göreve başlar. Great National Parks isimli belgesel dizisi ise ABD'nin önemli ulusal parklarını anlatacak.

EVEREST'E İLK TIRMANAN DAĞCININ HİKÂYESİ

Film projelerinden Exit West'in başrolünde Riz Ahmed  yer alıyor. Filmde doğaüstü bir olay nedeniyle gerçekleşen global bir göç sırasında yaşanan bir aşk hikâyesi anlatılacak.

Everest'e tırmanan ilk dağcı Tenzing Norgay'in gerçek hikâyesini anlatan Tenzing, 29 yaşındaki Celestina'nın ilk evliliğinin gerçekleştiği günü anlatan The Young Wife ve bilim kurgu filmi Satellite da Netflix'in yeni Obama projeleri arasında yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama 2018 yılında internet üzerinden "seç izle" hizmeti veren Netflix ile anlaşmıştı.
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