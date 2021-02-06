Samanyolu Haber /Kültür / Başımız dik, alnımız ak... /06 Şubat 2021 21:34

Başımız dik, alnımız ak...

Ümit Nağmeleri, Türkiye’de Hizmet Hareketi'ne yönelik baskı ve zulme sessiz kalmayan genç müzisyen Çelebi Yıldız’ın hazırladığı "Haydi Kalk" isimli klibi yayınladı.

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Genç müzisyen Yıldız şarkısını hayatının önemli bir kısmını sürgünde geçiren Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin “Çay koy Keçeli!Yeniden başlıyoruz!” ifadelerinden ilham alarak hazırladı. Yıldız kendine has bir üslup ile hem sözlerini hazırladı hemde rap tarzında bir müzik yaptı. 

Klibinde ümit mesajları veren Yıldız, “Başımız dik, alnımız ak/Boş laf edenlere asma kulak/Yolun doğru  önüne bak/Oturup paslanma yerinden kalk.” ifadelerini kullandı.
 
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, baskının zirveye ulaştığı, hizmetin durma noktasına geldiği dönemde bir talebesinin “Üstadım, her şeyi kaybettik. Şimdi ne yapacağız?” sorusu üzerine, “Çay koy Keçeli! Yeniden başlıyoruz!” şeklinde cevap vermişti.

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