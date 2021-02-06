Genç müzisyen Yıldız şarkısını hayatının önemli bir kısmını sürgünde geçiren Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin “Çay koy Keçeli!Yeniden başlıyoruz!” ifadelerinden ilham alarak hazırladı. Yıldız kendine has bir üslup ile hem sözlerini hazırladı hemde rap tarzında bir müzik yaptı.





Klibinde ümit mesajları veren Yıldız, “Başımız dik, alnımız ak/Boş laf edenlere asma kulak/Yolun doğru önüne bak/Oturup paslanma yerinden kalk.” ifadelerini kullandı.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, baskının zirveye ulaştığı, hizmetin durma noktasına geldiği dönemde bir talebesinin “Üstadım, her şeyi kaybettik. Şimdi ne yapacağız?” sorusu üzerine, “Çay koy Keçeli! Yeniden başlıyoruz!” şeklinde cevap vermişti.



