BBC'ye göre AKP'de fatura kesilecek 2 isim belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AKP, tarihi bir yenilgi yaşayarak ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Bu yenilginin ardından parti içinde değişikliklerin yaşanacağı belirtiliyor. Kulislere göre, parti yönetiminde ve kabinede geniş çaplı değişiklikler yapılacak. Bu değişikliklerin ilk kurbanları olarak, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın görevden alınacağı öğrenildi.







BBC Türkçe'nin kulis haberine göre, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yenilginin temel nedenleri üzerinde duruldu. Bunlar arasında ekonomik kriz, yanlış aday tercihleri, emeklilerin beklentilerinin karşılanmaması, seçmenden gelen tepki oyları, CHP'li belediyelerin sosyal yardımları, aday tercihlerinde objektif olunmaması ve MHP ile ittifakın bazı illerde bozulması yer aldı.





Erdoğan, MYK toplantısında yenilgide genel merkez yönetimi, teşkilatlar ve adayların da payı olduğunu belirtti.





Parti içinde ve kabinede değişikliklerin yaşanacağına dair kulislere göre yapılan bu önemli hamlelerle birlikte, bazı parti yöneticilerinin de "görevden affını" isteyebileceği belirtiliyor.