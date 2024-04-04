31 Mart yerel seçimlerinin ardından Van'da yaşanan olaylar ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı kararlar gündemi sarstı. Van'da yüzde 55 oy oranıyla DEM Parti'den seçilen Abdullah Zeydan'ın mazbatasının elinden alınması sonrasında yaşanan olaylar, siyasette de tartışmaların odağına oturdu.







Van’da DEM Partili Büyükşehir Belediye eşbaşkanı Abdullah Zeydan’ın mazbatasının alınması sonrası başlayan olaylar, YSK’nın mazbatayı Zeydan'a geri vermesiyle sona erdi ama bu kez Saray ile AKP arasındaki kavga gün yüzüne çıktı.





Halktv.com'un haberine göre YSK’nın Van kararının ardından AKP’nin ağır toplarından Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “isabetli karar nedeniyle YSK üyelerini” tebrik etmişti. Ancak kısa süre sonra Hayati Yazıcı’nın bu tweeti silmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.







AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu Van’daki mazbata krizini eleştirdi. Yazıcı: “Cinnet hali durumunu YSK sonlandırdı” dediği tweetini daha sonra kaldırdı.





Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bu isimleri ad vermeden eleştirdi: "İktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini herkes fark eder."







Hayati Yazıcı’nın ardından Saray’da danışman olarak görev yapan, ancak MHP’ye yakın olduğu bilinen Mehmet Uçum’dan AKP’lileri de hedef alan bir açıklama geldi. Uçum, mesajında “İktidar içinde yer aldığı kabul edilen ve neo liberal zehirle zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini de herkes fark eder” ifadelerine yer verdi.







Devlet ile AKP arasında bir kavganın yaşandığına işaret eden bu açıklamanın ardından eski bir AKP’li milletvekilinden de dikkat çeken bir çıkış geldi.







Eski AKP Milletvekili Orhan Atalay, Mehmet Uçum’un açıklamasına tepki gösterdi ve “Millete sallanan parmak kesilip atılmalı” dedi.





Orhan Atalay sosyal medya hesabından, “AK Parti’deki ruh ve mana kaybını önlemenin ilk düğmesi, Milletin Evi’nden Millet’e sallanan parmağı kesip atmakla olur ancak. Üstelik hemen şimdi” ifadelerini kullandı.