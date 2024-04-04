Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'in ilk rakibi belli oldu! /04 Nisan 2024 17:17

Akşener'in ilk rakibi belli oldu!

Seçimli genel kurul kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in ilk rakibi belli oldu.

SHABER3.COM

İYİ Parti’de 31 Mart’ta yaşanan yerel seçim başarısızlığının ardından sular durulmadı. Eleştiri okları başta Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere, kurmaylara çevrildi. Akşener’in seçimli genel kurula gideceklerini açıklamasının ardından, ilk rakibi de belli oldu.

Türkiye genelinde de yüzde 3,77 oranında oy alan İYİ Parti, İstanbul’da da yüzde 0,63 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini de altıncı sırada tamamladı.

İLK RAKİBİ BELLİ OLDU
Akşener’in genel kurul kararını açıklamasının ardından ilk rakibi de belli oldu. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, adaylığını resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kodaz, “İYİ Partimizin Olağanüstü Kurultay kararı aldığını Sayın Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti Gene Başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım” ifadelerini kullandı.
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