Samanyolu Haber /Gündem / BBP lideri Destici'den hükümete eleştiri /07 Aralık 2021 23:40

BBP lideri Destici'den hükümete eleştiri

Uygulanmakta olan vergi oranlarını eleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu yıl maktu olarak tahsil edilen vergi oranın yüzde 36,20 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, "Halbuki TÜFE 21,4. Siz, memurunuza, işçinize TÜFE oranında vereceksiniz ama maktu olarak tahsil ettiğiniz vergileri yüzde 36,20 oranında artıracaksınız. Bunu adil bulmuyoruz ve buradaki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Meclis'te düzenlediği basın toplantısında vergiler hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yıl maktu olarak tahsil edilen vergi oranın yüzde 36,20 olarak gerçekleştiğini kaydeden Destici, "Halbuki TÜFE 21,4. Siz, memurunuza, işçinize TÜFE oranında vereceksiniz ama maktu olarak tahsil ettiğiniz vergileri yüzde 36,20 oranında artıracaksınız. Bunu adil bulmuyoruz ve buradaki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Dün Çalışma Bakanlığımız tüm kamu çalışanları için bir refah payı düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Bizim bu refah payı düzenlememizdeki ölçümüz işte bu maktu olarak tahsil edilen vergilerdeki oran olmalıdır. Yani en az yüzde 36,20 olmalıdır ki burada adalet sağlanmış olsun" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ARTIŞ UYARISI

Devletin maktu olarak aldığı vergilerin, her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılırken, gelir vergisi dilimlerinde ya hiç artış olmadığını ya da daha küçük oranlarda artış yapıldığını vurgulayan Destici, "Bu durum özellikle düşük ücretlilerin yıl içerisinde düşük tutulan oranlar sayesinde bir üst dilime çıkarak daha fazla vergi kesintisi ile karşı karşıya kalmasına sebep oluyor" dedi.

BEŞ PARTİYE ÇAĞRI

Hazine yardımı alan beş siyasi partiyi, bu yardımları Hazine'ye bırakmaya davet eden Destici, "Biz nasıl kendi üyelerimizin, yöneticilerimizin aidatlarıyla siyaset yapıyorsak hodri meydan siz de yapın. Hem böylesi daha adil olur diye düşünüyorum" görüşünü dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ART NİYETLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulunda dünkü bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı el hareketinin sorulması üzerine Destici, "Sayın Kılıçdaroğlu, tecrübeli bir genel başkan ama acemi şoförler gibi heyecan yaptı ve tabiri caizse duvara ya da direğe tosladı. Art niyetli olmadığını, istem dışı olduğunu düşünüyorum. Yorumu da kamuoyuna ve halkımıza bırakıyorum" yanıtını verdi.
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