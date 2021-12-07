Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den 'son dakika' açıklaması /07 Aralık 2021 23:30

Kremlin'den 'son dakika' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında video konferans yöntemiyle yapılan ikili görüşmenin ardından Kremlin cephesinden bir açıklama geldi. Açıklamada, iki ülke liderinin, uluslararası güvenlik ve istikrarın korunması konusunda özel sorumluluğa sahip 'Rusya ve ABD’nin diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen görüşmenin samimi havada geçtiğini belirtti. Açıklamada, iki ülke liderinin, uluslararası güvenlik ve istikrarın korunması konusunda özel sorumluluğa sahip 'Rusya ve ABD’nin diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmede, 2021 Haziran’da Cenevre’de düzenlenen Rusya-ABD Zirvesi’nin sonuçlarının uygulanması ele alındı. En üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının ve ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya ve ABD arasında çıkan diğer sorunlar değerlendirilirken ‘Cenevre ruhunun’ korunmasının önemine dikkat çekildi” ifadesine yer verildi.

Ülkelerinin, 2. Dünya Savaşı sırasındaki müttefik olduğunu anımsatan liderlerin, savaşta verilen kayıpların unutulmaması ve müttefikliğinin, günümüzdeki temaslar kurulurken ve ortak çalışmalar yapılırken örnek olarak hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmenin büyük kısmını, Ukrayna’daki kriz ve 2015 Minsk anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili sorunların teşkil ettiğini belirten Kremlin, “Rusya Devlet Başkanı, Kiev’in, Normandiya formatında varılan Minsk anlaşmasını tamamen yok etmeye yönelik yıkıcı politikasını somut örneklerle anlattı ve Kiev’in Donbass’a karşı kışkırtıcı eylemleriyle ilgili büyük tedirginliğini dile getirdi” diye açıkladı.

ABD Başkanı Biden’in de Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırı yakınlarında ‘tehdit edici’ iddia ettiği niteliğini vurguladığı aktarılan açıklamada, Biden’in, gerilimin tırmanması durumunda ülkesinin ve müttefiklerinin uygulamaya koymaya hazır olduğu yaptırımlardan bahsettiği belirtildi.

Vladimir Putin, buna yanıt olarak, sorumluluğun Rusya’ya yıkmamaları gerektiğini, çünkü Ukrayna topraklarında tehlikeli hareketlerde bulunan ve Rusya sınırlarında savaş potansiyelini giderek artıran tarafın NATO olduğunu kaydetti. Putin’in, NATO’nun doğuya genişlemesi ve Rusya’ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantilere büyük ilgi duyduklarını dile getirdiği aktarıldı.

© Sputnik

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