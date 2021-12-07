Büyükelçiden Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Saraçhane’de ağırlayan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım” dedi. Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Saraçhane’de ağırlayan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım” dedi.





Dominik Chilcott ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti. COP26 ‘e katılımı ve iklim değişikliği ile mücadele ve İstanbul’u daha yeşil hale getirmek için nasıl daha fazla işbirliği yapabileceğimiz hakkında verimli bir konuşma yaptık” açıklamasında bulundu.





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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott’u Saraçhane’de ağırladı.Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu, “Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott’a bugünkü ziyareti için çok teşekkürler. COP26’nın ardından, İstanbul’un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası işbirliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım” dedi.