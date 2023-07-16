Samanyolu Haber /Gündem / Bedava doğal gazın faturası ağır oldu /16 Temmuz 2023 09:06

Bedava doğal gazın faturası ağır oldu

AKP iktidarı seçimden hemen önce 'Karadeniz doğal gazı müjdesi' vermiş ve vatandaşa ücretsiz arz vaat etmişti. Ancak yerli ve milli doğal gaz iddiasıyla ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidarın seçimden önce “Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni” başlığıyla gösterişli bir törenle seçim propagandası yaptığını anımsatarak “Resmi verilere göre Nisan 2023’te Türkiye’de doğalgaz üretimi toplam tüketimin yüzde 1’ine bile denk gelmiyor. İktidar tamamen algı siyasetiyle vatandaşımızı kandırdı” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun raporuna göre törenin yapıldığı Nisan 2023 döneminde Türkiye’deki doğalgaz arzının yüzde 0.92’nin yerli üretim olduğu, yüzde 99.08’inin ise ithal olduğu bilgisine yer verildiği aktardı. 

‘HALKTAN ALINACAK’
İktidarın, seçim öncesi nisan ve mayıs aylarında konut tüketiminde doğalgazı bedava yaptığını ancak bunun tamamen ithal edilen doğalgazdan karşılandığının bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Akın, “İktidarın Karadeniz doğalgazının devreye alındığı algısını resmi raporlar da yalanlıyor. Seçim döneminde verilen doğalgazın ithal edilen doğalgazdan karşılandığı anlaşılıyor. Seçim döneminde verilen bedava doğalgazın faturası milletin parasından karşılanacak” ifadelerini kullandı.
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