Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıtta dev ÖTV zammı /16 Temmuz 2023 08:56

Akaryakıtta dev ÖTV zammı

Akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammını içeren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL’ye yükseltildi.

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Akaryakıta ÖTV zammını içeren karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış öngörülüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıta ÖTV zammını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Bingöl’ün paylaşımı şöyle:

“Benzinde litrede 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL’ye yükseltilmiştir. Dört gün önce bu kadar artış olacağını yazmış ve uyarmıştık! Bu artışların KDV’si ile birlikte pompa satış fiyatına yansıması 6 lira olacaktır.”


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