Samanyolu Haber /Dünya / Bedava Play Station vaadi şehir merkezinin altını üstüne getirdi /05 Ağustos 2023 16:17

Bedava Play Station vaadi şehir merkezinin altını üstüne getirdi

Amerika’nın New York kentinde bir sosyal medya ünlüsünün bedava Play Station dağıtma vaadi kent merkezinin altını üstüne getirdi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Union Square Parkı çevresinde toplananan 2 bin kişiye polis müdahale etti.

Kai Cenat isimli kişi, 300 kişiye bedava PlayStation 5 vereceği sözünü vermişti.

New York polisi gözaltına alınan kişiler arasında Cenat’ın da olduğunu açıkladı. Internet ünlüsünün isyan başlatmakla suçlanabileceği ifade ediliyor.

Sosyal medya hesaplarını 10 milyondan fazla kişinin izlediği Cenat’ın çağrısı sonrası kalabalık gruplar yerel saatle Cuma günü 1 sıralarında toplanmaya başladı.

New York’un en işlek metro istasyonlarından birinin önündeki kalabalığın giderek artması sonrası bu durak bir süre kapatıldı.

Araçlara ve duraklara tırmanan bazı kişiler polise şişe attı.

New York polisi olayların büyümesi üzerine bin kişilik bir emniyet gücünü bölgeye gönderdi.

Olaylar büyürken Cenat isimli sosyal medya ünlüsü de canlı yayında yaşananları aktarmayı sürdürdü.

Bu yayın sırasında, “Herkes güvende olana kadar bir şey dağıtmayacağız. Burada herkes kendinden sorumlu, savaş gibi bir şey var dışarıda” gibi mesajlar verdi.

İlk toplanmalardan yaklaşık 4 saat sonra Kai Cenat da gözaltına alındı.

Yaklaşık beş saat süren ve kent merkezinin altını üstüne getiren olayda başka gözaltıların da olduğu bildiriliyor.

New York Polis Müdürü Jeffrey Maddrey, daha önce de benzer olaylar olduğunu ancak “bu seviyede bir tehdidin daha önce oluşmadığını” kaydetti.

Maddrey, kalabalıktan bazılarının bir inşaat sahasından kürekler ve baltalar elde ettiğini söyledi. Polise ve birbirlerine havai fişekler attıklarını da ifade etti.
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