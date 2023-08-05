Arjantin aradığı doları Katar’da buldu

Sözcü.com.tr'nin haberine göre Arjantin hükümeti, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) yapacağı borç geri ödemesi için Katar’dan 775 milyon dolarlık borç almak üzere anlaşmaya vardı.



Büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olan Latin Amerika ülkesi, IMF’ye olan borcunu ödemekte de zorlanıyordu ve ödemenin son günü 4 Ağustos Cuma idi.



Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, hafta başında yaptığı açıklamada, “IMF ödemesi için kendi rezervlerimizden tek bir dolar bile kullanmayacağız” demişti.



Reuters’ın aktardığına göre, Katar’dan alınan borcun faiz oranı, IMF’nin SDR cinsi borç faizi olan yüzde 4,033 seviyesinde olacak.



ÇİN DE DEVREDE



Arjantin’in IMF’ye 2,7 milyar dolarlık borç geri ödemesi için, Latin Amerika Kalkınma Bankası’ndan (CAF) 1 milyar dolarlık köprü kredi ve Çin’den 1,7 milyar dolarlık swap da kullanacağı aktarıldı.



Arjantin, hazirandaki IMF taksiti için de Çin’den swap kullanmıştı.



Tüketici enflasyonunun haziranda yıllık yüzde 115,6 olarak açıklandığı Arjantin, son 20 yılda birçok kez dış borçlarını vadesinde ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü.



Arjantin Merkez Bankası, bu sene faizi yüzde 75’ten yüzde 97’ye kadar yükseltse de faiz artışları henüz enflasyonu kontrol altına almaya yetmedi.



Tarımsal emtia ihracatçısı olan ülkede kuraklık da hem döviz gelirlerini düşürüp para biriminde değer kaybını hem de gıda enflasyonunu körükledi.



2018’de IMF ile 57 milyar dolarlık rekor borç anlaşması imzalayan Arjantin, 2022’de tekrar IMF’nin kapısını çalmış ve 44 milyar dolarlık yeni bir borç yapılandırma anlaşması imzalamıştı.