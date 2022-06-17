Bedelli affında detaylar ortaya çıktı: AKP 31 milyar lira bekliyor

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevi yapmayan, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı durumda olan yaklaşık 550 bin kişinin yararlanması için af getiriyor.







GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 56 BİN LİRA

Hürriyet yazarı Nuray Babacan’ın aktardığına göre MSB’nin hazırladığı taslak, AKP’nin kurduğu komisyonda son şeklini alarak, Meclis’e verilecek aşamaya getirildi. Taslakla birlikle bugüne kadar askerlik görevini yapmamış bakaya durumdaki kişilere af getirilecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakayada geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenecek. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.





BAŞVURUSU YARIM KALANLAR DA HAKTAN YARARLANACAK

Düzenleme ayrıca dövizli askerlik affını da içerecek. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan ve bu nedenle haklarını kaybeden 2 bin 100 kişiye yeni hak tanınacak. İkinci kez dövizli askerlik başvuru hakkı olmayan kişiler de aftan yararlanacak.