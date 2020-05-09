Samanyolu Haber /Gündem / Bekçiye saldıran kişi vuruldu, valilikten açıklama geldi /09 Mayıs 2020 00:00

Bekçiye saldıran kişi vuruldu, valilikten açıklama geldi

İstanbul'da sopayla bekçiye saldıran bir kişinin bacağından vurularak etkisiz hale getirilmesi sonrasında valilikten bir açıklama geldiği ifade edildi.

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İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bekçiye sopayla saldırdığı iddia edilen şüphelinin bacağından vurularak etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, 6 Mayıs'ta Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Arnavutköy İlçe Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şu¨phe u¨zerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Durdurulan araçta bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapılacağı sırada, şu¨pheli Y.D adlı şahıs, mukavemette bulunmak ve olay mahallinde eline geçirdiği sopa ile saldırmak suretiyle çarşı ve mahalle bekçisi M.A'yı yaralamıştır. Çıkan arbede sırasında çarşı ve mahalle bekçisi M.A, beylik tabancası ile şu¨pheli Y.D'yi sol ayağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamış, yaralı şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır."

Şu¨pheli Y.D'nin daha önce 'yağma suçu'ndan cezaevi kayıtları olduğunun ifade edildiği açıklamada, konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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