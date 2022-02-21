Bekmezci Ağabey tekbir ve dualarla ebedi yurduna uğurlandı

Hizmet Hareketi’ne yönelik tenkil sürecinde 23 ay önce tutuklanan Yusuf Bekmezci, ağır hastalıkları ve ilerleyen yaşına rağmen tahliye edilmedi. 4 Ocak’ta katarakt ameliyatı sırasında kalbi duran Yusuf Bekmezci, 47 gün yoğun bakımda kaldı. Adli Tıp Kurumu’nun tahliye edilmesi yönündeki raporuna rağmen İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye yerine hastanede infaza hükmetmişti. 20 Şubat pazar gününün ilk saatlerinde Hizmet Hareketi'nin Yusuf Ağabeyi ruhunun ufkuna yürüdü.















İzmir’de Hizmet Hareketi’nin ilklerinden olan Yusuf Bekmezci, bugün ikindi namazını müteaakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı’nda ebediye yurduna uğurlandı. Tekbir ve dualarla ebedi yurduna uğurlanan Bekmezci'nin cenazesine, aynı koğuşu paylaştığı damadı Şeref Aytekin jandarmalar eşliğinde katıldı.







