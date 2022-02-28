Samanyolu Haber /Dünya / Belarus askerleri ‘Ukrayna'ya girebilir' /28 Şubat 2022 08:59

Belarus askerleri ‘Ukrayna'ya girebilir'

Rus askerlerinin Ukrayna’yı işgal etmek için kullandığı Belarus’ta, Belarus ordusunun da savaşa hazırlandığı aktarılıyor.

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Haberini adını açıklamadığı bir ABD yetkilisine dayandıran Washington Post gazetesi, Belarus ordusunun bugün Ukrayna’ya girebileceğini aktardı.

BBC konuyla ilgili bilgi almak için Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı’na e-posta gönderdi.

Kyiv Independent gazetesi de birden fazla kaynağa dayandırdığı haberinde Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna’ya gönderilebileceğini yazdı.

Ukrayna’nın kuzeydeki komşusu olan Belarus, yıllardır Rusya’nın en yakın müttefiklerinden.

Ülkenin otoriter yönetimi, dün düzenlenen bir referandumun ardından Belarus’ta nükleer silah bulunmasına dair yasağı kaldırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, Pazar günü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda konuşmuş, Lukaşenko’nun “Belarus askerlerinin Ukrayna’ya girmeyeceğine dair söz verdiğini” söylemişti.
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