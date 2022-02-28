Kadirov'un sağ kolu Tuşayev Ukrayna'da öldürüldü

ÇOK SAYIDA SİVİL ÜLKEDEN KAÇTI, BÖLGEDE İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR
Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı fakat uluslararası kamuoyunda "işgal" olarak tanımlanan bu gelişme endişe yaratmaya devam ediyor. Çok sayıda sivil ülkeden kaçarken birçok Ukraynalı ise sığınaklara akın etti. Bölgede insani bir kriz yaşanırken hem havadan hem de karadan çatışmalar devam ediyor.
ÇEÇEN GÜÇLER BÜYÜK BİR KAYIP YAŞADI
Ukrayna'ya havadan ve karadan müdahale eden Rusya'ya "Çeçen özel güçler" de katıldı. Başkent Kiev dışında yaşanan çatışmada ise Çeçen güçler büyük bir kayıp yaşadı.
TUŞAYEV'İN ÖLÜMÜ DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU
Ukrayna ordusu Kiev için direnişe devam ederken Rus yanlısı Çeçen lider Ramzan Kadirov'un üst düzey kurmayları arasında yer alan General Magomed Tuşayev'in öldürüldüğü açıklandı. Çeçen güçlerinin en önemli askeri isimlerinden biri olan Tuşayev'in ölümü uluslararası medyada da gündem oldu.
KADİROV KİEV'İN ELE GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Uluslararası medyada yer alan haberde Tuşayev'in 141'inci motorize ulusal güvenlik birimini yönettiği belirtilirken, Kadirov'un da saldırıdan kısa bir süre önce bu taburu ziyaret ettiği iddia edildi. Tuşayev ile birlikte geçmişte fotoğrafları da yayınlanan Kadirov bir süre önce Kiev'in ele geçirilmesi gerektiğini söylemişti.