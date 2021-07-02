Samanyolu Haber /Dünya / Belarus sınırını kapatma kararı aldı /02 Temmuz 2021 21:29

Belarus sınırını kapatma kararı aldı

Ukrayna'dan Belarus'a çok sayıda silah sokulduğu iddiasıyla Belarus yönetiminin Ukrayna sınırını tamamen kapatma kararı aldığı belirtildi.

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Ukrayna'dan Belarus'a çok miktarda silah sokulduğunu" öne sürerek bu ülke ile olan sınırları tamamen kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Lukaşenko, Cumhuriyet Sarayı'nda 3 Temmuz Bağımsızlık Günü programında yaptığı konuşmada, Belarus'ta uyuyan terör hücrelerinin ortaya çıkarıldığını iddia etti. Bu hücrelerin ülkedeki yönetimi şiddet ile değiştirmeyi amaçladığını söyleyen Lukaşenko, Almanya, Ukrayna, ABD, Polonya ve Litvanya'nın da bu hücreleri koordine ettiğini ileri sürdü.

Bir sosyal medya hesabı üzerinden terör hücrelerinin yönetildiğini aktaran Lukaşenko, bu hesabın sahibinin eskiden Rusya ve Ukrayna vatandaşı, şimdi ise Almanya vatandaşı olan bir erkek, hesabın moderatörünün ise Rusya vatandaşı bir kadın olduğunu anlattı.

Ukrayna ile sınırları tamamen kapattıklarını açıklayan Lukaşenko, "Geçen yıl da bu hususta konuştum ama bana çoğu kimse inanmadı. Ukrayna'dan Belarus'a çok miktarda silah geliyor. Bu nedenle sınır birliklerine Ukrayna sınırını tamamen kapatma talimatı verdim" dedi.

Lukaşenko, Belarus'a sadece barışçıl kişilerin girebileceğini söyledi.
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