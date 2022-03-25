Samanyolu Haber /Dünya / Belarus'ta 'Polonyalı casus' krizi /25 Mart 2022 23:56

Belarus'ta 'Polonyalı casus' krizi

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB), Grodno şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle bir Polonya vatandaşının gözaltına alındığını, iki Polonyalı diplomatın soruşturmaya engel olmaya çalıştığını belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB), Grodno şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle bir Polonya vatandaşının gözaltına alındığını, iki Polonyalı diplomatın soruşturmaya engel olmaya çalıştığını belirtti.

KGB’nin açıklamasında, “Grodno’da, 25 Mart günü, daimi olarak Grodno’da yaşayan bir Polonya vatandaşı casusluk şüphesiyle gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.

Zanlının evinde yapılan arama sırasında, Polonya’nın Grodno Başkonsolu Andrzej Rachkowski ve Konsolos Martin Christel’in, soruşturma sürecine engel olmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, “Polonyalı diplomatların yasadışı eylemleriyle ilgili Belarus Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verildi” dendi.


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