Belarus'ta terör suçlarına idam cezasının önü açıldı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Belarus parlamentosunun alt kanadı ceza kanunundaki değişiklikleri onayladı. Düzenleme ile idam da dahil olmak üzere, terör saldırılarına teşebbüste verilen cezaların daha da sertleştirilmesi öngörülüyor.
Belarus’ta parlamentonun alt kanadının açıklamasında, yapılan iki oturumla ceza kanununda değişiklik yapılmasına yönelik karar taslağı onaylandı.
Böylelikle, terör eylemlerine teşebbüs durumunda istisnai bir tedbir olarak idam cezası uygulanması ihtimalinin önü açıldı.
Kararla yıkıcı unsurlar üzerinde caydırıcı etki meydana getirmenin ve devletin terör eylemleriyle mücadelede kararlılığının gösterilmesinin amaçlandığı aktarıldı.