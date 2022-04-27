Samanyolu Haber /Dünya / Gezi Davası kararları Londra'da protesto edildi /27 Nisan 2022 23:21

Gezi Davası kararları Londra'da protesto edildi

Gezi olaylarına ilişkin davada açıklanan ceza kararlarının İngiltere'nin başkenti Londra'da da bir grup tarafından protesyo edildiği belirtildi.

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Gezi Davası'nda alınan kararlar Türkiye'nin yanı sıra Londra'da da protesto edildi.

Söz konus protesto için çağrının ise Demokratik Güç Birliği yönetimi tarafından yapıldığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Londra’da Demokratik Güç Birliği’nin çağrısıyla Wood Green Kütüphanesi önünde bir araya gelen grup, verilen cezaları ve tutuklamaları protesto etti.

Davada önceki gün Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay ve Şerafettin Can Atalay hakkında 18'er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmişti.
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