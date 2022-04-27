Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması /27 Nisan 2022 23:17

Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Gezi Davası'na ilişkin ceza kararlarının açıklanmasından sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Osman Kavala konusunda bir açıklama geldiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan hahere göre İstanbul'da STK temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında konuşan AKP Genel Başkanı Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi davasında verilen skandal kararları savundu.

Erdoğan, Osman Kavala hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dair "Bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Yargımız, bu konuda kararını verdi. Kusura bakmasınlar bu ülkede yargı var. Kendi inandıklarını, bildiklerini, hakkın egemen olduğunu göstermek için bu kararı verdiler, verecekler" sözlerini sarf etti.

"UYSANIZ DA UYMASANIZ DA BU KARAR UYGULAMAYA GİRECEKTİR"

Karar sonrası arayanlara, "Kusura bakmayın, Türkiye hukuk devleti" yanıtını verdiklerini öne süren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi birçok yerden arayanlar var. Yurt dışından arayanlar oldu. Biz de dedik ki 'Kusura bakmayın Türkiye hukuk devleti'. Siz terör örgütünün caddelerinizde boy göstermesine evet diyorsunuz. PKK paçavralarıyla boy gösteriyor. Onlara ses çıkarmıyorsunuz. Türkiye'de atılan adımlar sizi rahatsız ediyor. AİHM ne dedi, 'İlk derece mahkeme kararı vermediği sürece adım atamayız' denildi. Şimdi buyrun, karar verildi. Artık verilen karara tabi olacaksınız. Uysanız da uymasanız da bu karar uygulamaya girecektir."
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