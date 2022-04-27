Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro, dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesinde /27 Nisan 2022 22:06

Euro, dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesinde

Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında yaşanan doğalgaz krizinin euro üzerinde de etkili olduğu beliritldi.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrası Moskova yönetimine uygulanan yaptırım kararları çerçevesinde Rusya'dan doğalgaz alımının da kademeli olark sonlandırılması tezi ortaya konmuştu.

Bu durum karşısında rubel kartını oynayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rus doğalgazını almak için ruble ile ödeme şartını ortaya koymuştu.

Bu durum sonrasında ise yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle euronun, dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurmasıyla avro, dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesine indi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurmasıyla ortak para birimi avro, dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avro, dolara karşı yüzde 0.2 düşerek 1.0613 ile Nisan 2017'den beri en düşük seviyeye geriledi.
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