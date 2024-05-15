Eğitimciler yargıya taşıdı, bakan 'mülakata devam' dedi

Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeyi içeren yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştayda dava açtı.



Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in dün Resmi Gazete'de yayımlanarak, ilgili yönetmeliğe "Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenir" hükmünün eklendiği hatırlatıldı.



Açıklamada "Sözlü sınav sisteminin, objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmayan, her türlü suistimale, ayrımcılığa, adam kayırmacılığa açık, denetlenmesi imkansız bir sınav şekli" olduğu belirtilerek dava açıldığı kaydedildi.



"SÜRECİ İŞLETECEĞİZ"



AKP grup toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise öğretmen atamasında mülakatın kaldırılmasıyla ilgili, "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben bakan olarak, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum" dedi.



Dün Resmi Gazete'de yayımlanan, sözleşmeli öğretmen atamalarındaki mülakat düzenlemesine değinen Tekin "Şu andaki mevcut duruma göre, mülakat öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında yüzde 100 etkili. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz; ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyor. Yani 'Yüzde 100 mülakat etkin olsun' diyorlar. Burada bir çelişki var. Biz yönetmeliğimizi yayımladık, süreci ona göre işleteceğiz" diye konuştu.



Tekin, mülakatın tamamen kaldırılmasının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben bakan olarak, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum" dedi.