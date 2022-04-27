Tavuk etinde GDO'ya izin çıktığı belirtildi

Son dönemlerde sıkça tartışma konusu olan genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusunda yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.





Bu kapsamda genetiği değiştirilmiş ürünlerin tavuk yemi olarak kullanılmasına izin veren düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ,fade edildi.



Evrensel'de yer alan habere göre Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar 10 yıl geçerli olacak şekilde belirlendi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar 10 yıl geçerli olacak şekilde belirlendi.

Beyaz et üretiminde hayvanlara verilen soya ve mısır yeminde genetiği değiştirilmiş olanlarının kullanımına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bakanlık, genetiği değiştirilmiş MON87751 ve DAS-81419-2 soya çeşidi ve ürünlerinin yanı sıra MON87411 ve MZIR098 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.