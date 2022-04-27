SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 'Crew-4' görevi çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 4 astronot gönderdi. Astronotları taşıyan 'Freedom' adlı kapsül, Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı. ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 'Crew-4' görevi çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 4 astronot gönderdi. Astronotları taşıyan 'Freedom' adlı kapsül, Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.





'Crew-4' adlı görev çerçevesinde bilimsel araştırma yapmak üzere ISS'e giden astronotları taşıyan 'Freedom' adlı kapsül, Falcon 9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.





ISS'e 17 saatte ulaşması ve 6 aylık görevi tamamlaması beklenen ekipte 3 NASA astronotu ve 1 Avrupa Uzay Ajansı astronotu bulunduğu belirtildi.









ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 4 astronottan oluşan yeni bir ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.