Samanyolu Haber /Dünya / SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi /27 Nisan 2022 21:52

SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi

Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX şisketinin, 'Crew-4' görevi çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 4 astronot gönderdiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 'Crew-4' görevi çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 4 astronot gönderdi. Astronotları taşıyan 'Freedom' adlı kapsül, Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı.

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 4 astronottan oluşan yeni bir ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

'Crew-4' adlı görev çerçevesinde bilimsel araştırma yapmak üzere ISS'e giden astronotları taşıyan 'Freedom' adlı kapsül, Falcon 9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

ISS'e 17 saatte ulaşması ve 6 aylık görevi tamamlaması beklenen ekipte 3 NASA astronotu ve 1 Avrupa Uzay Ajansı astronotu bulunduğu belirtildi.


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