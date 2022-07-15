Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wilmes hasta eşine bakmak için istifa etti

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, beyin tümörü tedavisi gören eşine destek olmak için istifa etti. Wilmes, daha önce Belçika'nın ilk kadın başbakanı olmuştu. RTBF Televizyonu'nun eski haber sunucusu Hadja Lahbib, dışişleri bakanlığı görevine atandı.





Sophie Wilmes'in eşi Christopher Stone'a Nisan ayında agresif bir beyin tümörü teşhisi kondu.





Bunun üzerine geçici olarak görevinden ayrıldığını duyuran Wilmes, son kararını dün akşam kamuoyuna açıkladı.





Wilmes, "Eşimin hastalığı, zorlu bir savaş gerektiriyor. Bu süreçte eşime ve çocuklarımıza destek olmak istiyorum ancak hükümetteki mevcut görevlerim bunu yapmama izin vermiyor" dedi ve tedavi sürecinde eşinin yanında bulunabilmek için istifa ettiğini açıkladı.





Belçika Başbakanı Alexander De Croo, hükümetin temel dayanaklarından olan güçlü bir dışişleri bakanını kaybetmekten üzüntü duysa da, Wilmes'in tercihini hayranlıkla karşıladığını söyledi.





De Croo, Twitter mesajında Wilmes'e, "Christopher ile verdiğiniz savaşta arkanızdayız" diye seslendi.





