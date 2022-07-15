15 Temmuz'la ilgili bildiklerini anlatmayan Temurci için suç duyurusu

Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve şu an Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Selim Temurci, 15 Temmuz’daki kayıp silahlar hakkında, “Sevdiklerimi korumak için susuyorum” açıklamasında bulundu.







Geçtiğimiz hafta Halk TV’de Şule Aydın’ın sunduğu Kayda Geçsin programına konuk olan Temurci, “15 Temmuz’da sokağa çıkın dediğim ve kanını döken insanların hukukunu korumak, sevdiklerimin hukukunu korumak, onları aç kurtların önüne atıp işini aşını kaybetmelerini engellemek için mecburen bu konuda susmak zorunda olduğumu söyledim” ifadelerini kullanmıştı.





Gazeteci Aydın’ın, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker’in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme gelen 15 Temmuz’un ‘kayıp silahlar’ konusuyla ilgili, “Ne kadar daha bu konuda susacaksınız?” sözleri üzerine Temurci, seçim gecesi bildiği her şeyi anlatacağını söylemişti. Temurci açıklamasının devamında, “Ben Demirkilise’nin orada, Sedat Peker’in iddia ettiği üzere o silahların ilgili kişilere teslim edildiğine artık yüzde yüz inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Temurci’nin açıklamaları üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.





TEMURCİ’YE ‘SUÇU BİLDİRMEME’ SUÇLAMASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre HKP avukatları, Selim Temurci hakkında, “şüphelinin bulunduğu görev nedeniyle kamu görevlisi olması ve olaylar gerçekleşirken zimmet, silahlı örgüt, silah sağlama ve suç için anlaşma suçlarını bilmesine rağmen ‘suçu bildirmeme’” suçunu işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Temurci hakkında soruşturma yapılması, iddianame düzenlenerek yargılanması talep edildi.







