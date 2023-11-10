Samanyolu Haber /Dünya / Belçika Başbakan Yardımcısı'ndan, İsrail'e karşı yaptırım çağrısı /10 Kasım 2023 09:03

Belçika Başbakan Yardımcısı'ndan, İsrail'e karşı yaptırım çağrısı

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Avrupa Birliği'ni İsrail ile daha iyi ekonomik ve siyasi işbirliğini amaçlayan ortaklık anlaşmasını derhal askıya almaya çağırdı.

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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, hükümetini İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

"İsrail'e karşı yaptırımların zamanı geldi. Bombardıman insanlık dışıdır," diyen Yeşiller'den Sutter, X hesabından yaptığı açıklamada: "Gazze'de savaş suçları işlenirken, İsrail uluslararası ateşkes talebini görmezden geliyor." dedi.

Avrupa Birliği'ni İsrail ile daha iyi ekonomik ve siyasi işbirliğini amaçlayan ortaklık anlaşmasını derhal askıya almaya çağıran De Sutter, işgal altındaki Filistin topraklarından gelen ürünlere ithalat yasağı getirilmesi ve şiddet yanlısı yerleşimcilerin, politikacıların ve savaş suçlarından sorumlu askerlerin AB'ye girişinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Belçikalı Başbakan Yardımcısı, basın açıklamasında Belçika'nın İsrail ve Hamas tarafından işlenen savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ek fon tahsis etmesini önerdi.

“Hamas’a yardım edenlere yaptırım uygulanmalı”

Hamas’ın terör örgütü olduğunu belirten Sutter, Hamas'a para sağlayan kişi ve şirketlere yaptırım uygulanması gerektiğini, savaş suçlarından sorumlu şiddet yanlısı yerleşimciler, politikacılar ve askeri figürlere ise ülkeye giriş yasağı getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu ayın başlarında Euronews ile paylaşılan veriler, birçok Avrupa ülkesinin İsrail güçlerinin Gazze'de kullanması muhtemel kilit silah ve ekipmanları tedarik ettiğini gösteriyor.

Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Patrick Wilcken o dönemde Euronews'e yaptığı açıklamada, "Alıcı devlet ya da grubun bu silahları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gibi uluslararası hukuk kapsamındaki suçları içeren "uluslararası haksız fiilleri" işlemek için kullandığını bilerek İsrail'e, Hamas'a ve diğer Filistinli silahlı gruplara silah transfer etmeye devam eden devletler, kendileri de bu yanlışlara yardım ve yataklık etme riski altındadır." demişti.

“Filistin devlet olarak tanınmalı”

Sutter, "İsrail'in bombardımanı Filistinlilerin umutsuzluğunu arttırıyor. Gerçek bir çözüm olmadan şiddet kendini tekrarlamaya devam edecektir. Bu nedenle Filistin'i bir devlet olarak tanıyan siyasi bir çözüm gereklidir" dedi.

İsrail, Gazze'deki hastaneleri ve mülteci kamplarını vurarak savaşın yürütülmesine ilişkin uluslararası yasaları ihlal etmekle suçlanıyor.
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