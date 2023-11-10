Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

Allianz Arena'da genel olarak baskılı oynayan Galatasaray, 80 ve 86'da Harry Kane'den yediği gollerle Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın tek golünü 90+3'te Bakambu kaydetti.
Danimarka temsilcisi Kopenhag, Manchester United'ı gol düellosunda 4-3 mağlup ederek gruptaki dengeleri değiştirdi.
Peki Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
Galatasaray gruptaki son iki maçında kendi sahasında Man United'ı, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenerse bir üst tura yükselecek.
Grubun yenilgisiz lideri Bayern Münih, beşinci maçlarda Kopenhag’I yenerse ve Galatasaray da M.United’a üstünlük sağlarsa, son maçta Danimarka deplasmanında Sarı Kırmızılılara beraberlik yetiyor.
Ancak Galatasaray İngiltere ekibinden puan alamazsa, son maçlarda Kopenhag’ı yenmek zorunda. Ayrıca Bayern Münih’in seriye devam edip Manchester United’ı yenmesi gerekiyor.
A GRUBU'NDA PUAN DURUMU:
Bayern Münih: 12
Kopenhag: 4
Galatasaray: 4
Macnhester United: 3
KALAN MAÇLAR
29 Kasım 2023
Galatasaray-Macnhester United
Bayern Münih-Kopenhag
12 Aralık 2023
Kopenhag-Galatasaray
Macnhester United-Bayern Münih